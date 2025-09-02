Neue Ausstellung eröffnet am Donnerstag im Robert-Schumann-Konservatorium Zwickau

„Die Menschen“ enthüllen verborgene Perspektiven zwischen Körper und Seele. Die Vernissage verspricht ungewöhnliche Begegnungen mit Kunst und Musik.

Zu einer besonderen Vernissage lädt der Kunst- und Kulturverein Zwickau am Donnerstag, 4. September, um 19 Uhr ins Robert-Schumann-Konservatorium ein. Isabel Reise hält die Laudatio, musikalisch begleitet werden die Künstler von Loreen Zacher und Enrico „Ennosch“ Schneider (beide Gesang/Gitarre). Die Ausstellung „Die Menschen“ zeigt...