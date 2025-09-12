Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Neue Bar am Stadion in Zwickau eröffnet: Inhaber hoffen auf mehr als nur eine Handvoll Gäste

Sükrü (links) und Gülden Ince stehen vor „Lina’s Bar“, benannt nach ihrem jüngsten Kind.
Sükrü (links) und Gülden Ince stehen vor „Lina’s Bar“, benannt nach ihrem jüngsten Kind. Bild: Ralf Wendland
Sükrü (links) und Gülden Ince stehen vor „Lina’s Bar“, benannt nach ihrem jüngsten Kind.
Sükrü (links) und Gülden Ince stehen vor „Lina’s Bar“, benannt nach ihrem jüngsten Kind. Bild: Ralf Wendland
Zwickau
Neue Bar am Stadion in Zwickau eröffnet: Inhaber hoffen auf mehr als nur eine Handvoll Gäste
Redakteur
Von Elsa Middeke
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am Westsachsenstadion gibt es seit Kurzem ein neues Lokal: „Lina’s Bar“. Im Keller. Dort bewegt sich trotz Neueröffnung zurzeit auch die Stimmung der Betreiber. Wie sie Laune und Gästezahl heben wollen.

Die Bar ist bestückt, das Licht gedimmt, die Spielautomaten blinken. Alles ist bereit, Gästen in „Lina’s Bar“ an der Geinitzstraße neben dem Zwickauer Stadion Cocktails, Bier oder Säfte zu servieren. Doch seit der Eröffnung am 23. August, sagt Sükrü Ince (39), hätten er und seine Frau Gülden (38) weniger zu tun gehabt als erhofft....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
15:00 Uhr
2 min.
Rekordverdächtig: Meldeliste für Sachsens härtesten Marathon im Erzgebirge knackt die 1300
Bahnradsportler und Weltmeister Joachim Eilers gibt am Sonnabend in Eibenstock beim 30. Drei-Talsperren-Marathon den Startschuss.
Der 30. Drei-Talsperren-Marathon in Eibenstock wird einzigartig. So viel steht schon kurz vor dem Großereignis für Läufer und Radfahrer am kommenden Sonnabend fest. Genauso wie der Ehrengast.
Anna Neef
15.08.2025
4 min.
Erfrischend anders: Zwickauer Bars setzen mit Mocktails auf alkoholfreien Trend
Der Trend geht zum alkoholfreien Mocktail wie dem Cherry Moon (links) oder dem Blue Lagoon, gemixt von Marie-Chantal Kästner in Zwickau.
Steigen die Temperaturen, sinkt bei vielen Menschen die Lust auf Alkohol. Bars und Cafés in Zwickau beobachten einen Trend zu Cocktails ohne Promille. Manche dieser Mocktails sind ganz neu: wie der Cherry Kiss, der Bacaru Lime oder der Naranja libre.
Elsa Middeke
11:45 Uhr
3 min.
Plauener Unternehmer Guntram Voitel überraschend verstorben
Unternehmer Guntram Voitel im Jahr 2021 auf einer seiner Baustellen.
Er war Autohausbesitzer und Immobilienentwickler: In der vergangenen Woche wurde er aus dem Leben gerissen - eine Woche vor seinem 57. Geburtstag.
Swen Uhlig
15.09.2025
1 min.
Cabrio mit Wassertank auf der Autobahn bei Chemnitz gestoppt
Wie transportiert man ein 1000-Liter-Wassertank, wenn man nur ein Cabrio hat? So vielleicht.
Anderen Autofahrern fiel die ungewöhnliche Fracht auf. Sie riefen die Polizei. Darf man Gegenstände so transportieren?
Denise Märkisch
15:05 Uhr
1 min.
Patientenvortrag in Plauen: Was die Knieprothetik im Helios-Klinikum bietet
Betroffene werden im Helios-Klinikum informiert.
Über aktuelle Möglichkeiten der Knieendoprothetik informiert bald Chefarzt Dr. Frank Storl im Plauener Helios-Klinikum. Was Betroffene erwartet.
Jakob Nützler
18:30 Uhr
3 min.
Kopfschütteln in Zwickau: Radweg endet direkt auf der Fahrbahn
An der Kopernikusstraße führt der breite rote Streifen direkt auf die Straße und endet dort.
Seit dem Umbau der Kreuzung Kopernikusstraße/Crimmitschauer Straße müssen sich Radfahrer anders einordnen. Das gefällt nicht allen Betroffenen. Warum die Stadt die Lösung verteidigt.
Leona Müller
Mehr Artikel