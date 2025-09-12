Neue Bar am Stadion in Zwickau eröffnet: Inhaber hoffen auf mehr als nur eine Handvoll Gäste

Am Westsachsenstadion gibt es seit Kurzem ein neues Lokal: „Lina’s Bar“. Im Keller. Dort bewegt sich trotz Neueröffnung zurzeit auch die Stimmung der Betreiber. Wie sie Laune und Gästezahl heben wollen.

Die Bar ist bestückt, das Licht gedimmt, die Spielautomaten blinken. Alles ist bereit, Gästen in „Lina's Bar" an der Geinitzstraße neben dem Zwickauer Stadion Cocktails, Bier oder Säfte zu servieren. Doch seit der Eröffnung am 23. August, sagt Sükrü Ince (39), hätten er und seine Frau Gülden (38) weniger zu tun gehabt als erhofft.