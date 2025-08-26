Neue Baustellen in Zwickau: Verkehrseinschränkungen in Oberhohndorf und Hüttelsgrün

Zu den zahlreichen Baustellen in Zwickau sind zwei weitere hinzugekommen, die den Straßenverkehr in den kommenden Wochen spürbar beeinflussen werden.

Zwickau muss sich auf zwei weitere Baustellen einstellen, die den Straßenverkehr in den kommenden Wochen spürbar beeinflussen werden. Wie das Ordnungsamt mitteilt, ist die Lindenallee in Oberhohndorf seit Dienstag, 26. August, zwischen dem Kreisverkehr und Hausnummer 18 voll gesperrt. Grund sind umfangreiche Arbeiten am Breitbandausbau. Die...