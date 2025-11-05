Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Neue Buchhandlung „Booklovers“ in Zwickau lockt junge Leser mit Romance, Fantasy, Thrillern und mehr

Bis Mitte November soll alles fertig sein: Lilly Hofmann räumt fleißig Lesestoff in ihrem künftigen Geschäft „Booklovers“ ein.
Bis Mitte November soll alles fertig sein: Lilly Hofmann räumt fleißig Lesestoff in ihrem künftigen Geschäft „Booklovers“ ein. Bild: Ralf Wendland
Bis Mitte November soll alles fertig sein: Lilly Hofmann räumt fleißig Lesestoff in ihrem künftigen Geschäft „Booklovers“ ein.
Bis Mitte November soll alles fertig sein: Lilly Hofmann räumt fleißig Lesestoff in ihrem künftigen Geschäft „Booklovers“ ein. Bild: Ralf Wendland
Zwickau
Neue Buchhandlung „Booklovers“ in Zwickau lockt junge Leser mit Romance, Fantasy, Thrillern und mehr
Redakteur
Von Elsa Middeke
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Fans von romantischen, fantastischen oder spannenden Büchern erwartet ein extra auf sie zugeschnittener Laden. Dort lässt sich nicht nur fachsimpeln und shoppen, sondern auch beim Kaffee schmökern. Dabei ist die Chefin gar keine gelernte Buchhändlerin.

Dass ein Lagerraum an der Zimmermannstraße 3 in Zwickau-Marienthal sich sehr bald in ein Mini-Mekka für Leseratten verwandelt, verrät schon der Name an der Tür: „Booklovers“ steht dort. Inhaberin Lilly Hofmann (24) ist damit beschäftigt, in den Regalen die ersten Bücher zu verstauen. „Es fühlt sich so krass an, hier zu stehen“, sagt...
