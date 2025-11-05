Neue Buchhandlung „Booklovers“ in Zwickau lockt junge Leser mit Romance, Fantasy, Thrillern und mehr

Zwickau
Fans von romantischen, fantastischen oder spannenden Büchern erwartet ein extra auf sie zugeschnittener Laden. Dort lässt sich nicht nur fachsimpeln und shoppen, sondern auch beim Kaffee schmökern. Dabei ist die Chefin gar keine gelernte Buchhändlerin.
Dass ein Lagerraum an der Zimmermannstraße 3 in Zwickau-Marienthal sich sehr bald in ein Mini-Mekka für Leseratten verwandelt, verrät schon der Name an der Tür: „Booklovers“ steht dort. Inhaberin Lilly Hofmann (24) ist damit beschäftigt, in den Regalen die ersten Bücher zu verstauen. „Es fühlt sich so krass an, hier zu stehen“, sagt...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.