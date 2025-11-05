Neue Garagenpacht: Zwickauer Finanzausschuss vertagt die Entscheidung

Kontroverse um Garagenpacht: Ist der Preis von 120 Euro gerechtfertigt? Die Verwaltung hat offensichtlich wichtige Unterlagen zu spät vorgelegt. Die Abstimmung soll erst Anfang Dezember erfolgen.

Die Anpassung der Pacht für Garagen, die auf städtischem Grund und Boden stehen, auf den einheitlichen Preis von 120 Euro pro Jahr ist am Dienstag im Finanzausschuss diskutiert und die Entscheidung auf später vertagt worden. Vor allem die Ausschussmitglieder von AfD, BfZ und BSW sahen sich nicht in der Lage, über die Vorlage zu entscheiden....