Neue Glocken und Schuljahresbeginn: Zwickauer Kirche lädt zu besonderem Gottesdienst

In Auerbach bei Zwickau sollen nicht nur die Schulanfänger gesegnet werden, sondern auch die neuen Glocken erklingen.

Zwickau.

Am Sonntag wird in der Kirche Auerbach bei Zwickau doppelt gefeiert: Zum Familiengottesdienst werden alle Schulanfänger offiziell eingesegnet. Start ist um 9.30 Uhr. Außerdem werden die neuen Glocken der Kirche zum ersten Mal läuten. Die drei Glocken wurden Ende Februar in der Kunstgießerei Rincker in Sinn (Hessen) gegossen und bei einem Festgottesdienst am 27. April geweiht. Im Juni wurden sie in den neuen Glockenstuhl gehängt und mit Antrieb und Klöppel ausgestattet. Am Sonntag werden sie mit ihrem ersten liturgischen Läuten in den Dienst genommen. Dafür werden die Bronzeglocken erst einzeln, später dann gemeinsam erklingen. Die alten Eisenglocken werden nach 70 Jahren Dienst an drei Stellen im Ort ausgestellt. (schöj)