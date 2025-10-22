Neue Heimstätte für BSV Sachsen Zwickau: Baubeginn für Ballsporthalle in Neuplanitz im Sommer 2026

Zwickau
Die neue Sporthalle ist ein Hoffnungsschimmer für die Handballerinnen. Nur politische Hürden können den Baubeginn jetzt noch verzögern. Doch die Fristen bei den Fördermitteln mahnen zur Eile.
Vor zwei Jahren glaubte kaum jemand an den Neubau der Ballsporthalle in Neuplanitz. Es gab Bedenken im Stadtrat, trotz jahrelanger Bemühungen waren keine Fördermittel in Sicht. Nachdem Ministerpräsident Michael Kretschmer im Mai 2024 überraschend einen Fördermittelbescheid über 6,3 Millionen Euro überreichte und damit das finanzielle...
