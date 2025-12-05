Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Neue Leiterin der Kunstsammlungen: Zwickauer sollen regelmäßig zu Gast sein

Fanny Stoye ist ab Januar die neue Leiterin der Kunstsammlungen Zwickau.
Fanny Stoye ist ab Januar die neue Leiterin der Kunstsammlungen Zwickau. Bild: Ralf Wendland
Fanny Stoye ist ab Januar die neue Leiterin der Kunstsammlungen Zwickau.
Fanny Stoye ist ab Januar die neue Leiterin der Kunstsammlungen Zwickau. Bild: Ralf Wendland
Zwickau
Neue Leiterin der Kunstsammlungen: Zwickauer sollen regelmäßig zu Gast sein
Von Ralf Wendland
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die bisherige Chefin des Waldenburger Naturalienkabinetts Fanny Stoye (40) sieht als neue Chefin der Zwickauer Kunstsammlungen viel Potenzial für Veränderungen.

Fanny Stoye ist ab Januar die neue Leiterin der Kunstsammlungen Zwickau – und die 40-jährige aus Leipzig, die Kunstgeschichte, evangelische Theologie und Biologie studiert hat und aktuell an der Ludwig-Maximilians-Universität München/ Zentralinstitut für Kunstgeschichte im Fach Kunstgeschichte, Schwerpunkt Provenienzforschung promoviert,...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
28.10.2025
3 min.
Museum in Waldenburg: Leiterin reicht kurz vor der Wiedereröffnung ihre Kündigung ein
Fanny Stoye verlässt am Ende des Jahres das Museum und Naturalienkabinett in Waldenburg.
Der Abschied von Fanny Stoye erfolgt zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt. Die Sanierung des Hauses befindet sich auf der Zielgeraden. Wie die Verantwortlichen im Rathaus reagieren.
Holger Frenzel
02.11.2025
1 min.
Fanny Stoye soll neue Leiterin der Kunstsammlungen Zwickau werden
Fanny Stoye leitet ab dem Januar 2026 die Kunstsammlungen Zwickau.
Nach 40 Jahren in den Kunstsammlungen tritt Petra Lewey in den Ruhestand. Jetzt steht die neue Leiterin fest. Sie hat bisher in Waldenburg gearbeitet.
Frank Dörfelt
04.12.2025
3 min.
„Lass uns doch die Freude“: Am Coca-Cola-Truck-Stopp in Freiberg scheiden sich die Geister
2023 hielt der Coca-Cola-Truck vor Schloss Augustusburg. Am 16.12. ist er in Freiberg.
Am 16. Dezember hält der Truck auf dem Freiberger Schloßplatz. Viele Menschen freuen sich darauf. Für manche geht ein Traum in Erfüllung. Andere schütteln den Kopf.
Cornelia Schönberg
04.12.2025
1 min.
Dieser Blitzer im Vogtland entwickelt sich zur Einnahmequelle für den Kreishaushalt
Der Blitzer in Schöneck löste im halben Jahr 3742-mal aus.
Das Gerät am Ortseingang von Schöneck ist für den Vogtlandkreis lukrativ. Im ersten Halbjahr seines Bestehens wurde eine beachtliche Summe eingenommen.
Daniela Hommel-Kreißl
14:16 Uhr
2 min.
Reus begleitet BVB-Spiel als Experte bei DAZN
Marco Reus ist in Dortmund als Co-Experte bei DAZN im Einsatz. (Archivbild)
Marco Reus kehrt als Experte bei DAZN an den BVB-Rasen zurück. Wie der Streamingdienst sein Engagement am Spielfeldrand plant.
14:12 Uhr
1 min.
Sieben Unionsabgeordnete stimmen gegen Rentengesetz
Drei Optionen hatten die Bundestagsabgeordneten bei ihrer Entscheidung über das Rentengesetz: Ja - Nein - Enthaltung.
Sieben der 208 Unionsabgeordneten haben im Bundestag gegen das umstrittene Rentengesetz gestimmt. Zwei weitere enthielten sich, ein Abgeordneter gab seine Stimme nicht ab. Das geht aus den vom...
Mehr Artikel