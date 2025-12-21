Neue Rasenpiste am Zwickauer Flugplatz sorgt für Überstunden bei den Malern am Tower

Der Flugplatz Zwickau saniert seine Start- und Landebahn mit einer Rasenfläche. Die Piste erfordert häufiges Mähen. Dafür gehört die Sprungschanze der Vergangenheit an.

Die neue Start- und Landebahn des Flugplatzes Zwickau, die bereits im vergangenen Jahr fertiggestellt wurde, hat Folgen – allerdings nicht direkt für den Flugverkehr, sondern für den Kontrollturm. Die Piste gehört zu den wenigen, die mit Gras bewachsen sind. „Die meisten Flugplätze setzen auf Asphalt oder Betonpisten“, sagte...