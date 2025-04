Neue Rettungswache in Wildenfels: Johanniter geben Einblick

Am Freitag wird zu einem Tag der offenen Tür in das 4-Millionen-Euro-Objekt eingeladen

Vor zwei Monaten vom Rettungszweckverband offiziell an die Johanniter-Unfallhilfe übergeben, ist die neue Rettungswache in Wildenfels nun einsatzbereit. Wer sich für das moderne Gebäude, von dem aus die Rettungswagen in den Raum Wildenfels/Hartenstein zu Einsätzen ausrücken, interessiert, kann sich dort am Freitag, 11. April, ab 14 Uhr beim...