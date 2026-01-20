MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Über Kitas in Zwickau können sich Eltern auf einer neuen Internetseite informieren.
Über Kitas in Zwickau können sich Eltern auf einer neuen Internetseite informieren. Bild: Symbolfoto: A. Weigel/dpa
Über Kitas in Zwickau können sich Eltern auf einer neuen Internetseite informieren.
Über Kitas in Zwickau können sich Eltern auf einer neuen Internetseite informieren. Bild: Symbolfoto: A. Weigel/dpa
Zwickau
Neue Seite im Internet für Zwickauer Kindertagesstätten
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Etwa 2000 Kinder werden in 15 städtischen Kitas von etwa 240 Pädagogen betreut. Was die neue Seite zu bieten hat.

Eltern in Zwickau können auf einer neuen Internetseite (www.zwikkita.de) zu den Kindertagesstätten der Stadt einen Überblick über Profile und Angebote finden. Das teilte das Familienamt mit. Etwa 2.000 Kinder werden in 15 städtischen Kitas von etwa 240 Pädagogen betreut. Alle 15 Einrichtungen werden mit ihren Konzepten, Räumen und Gärten...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17.12.2025
2 min.
Zwickauer Fachkräftebörse bietet neue Karrierechancen
Die Fachkräftebörse war im vorigen Jahr gut besucht.
Etwa 38 Unternehmen aus der Region stellen am Samstag, 27. Dezember, im Rathaus ihre Angebote vor. Für wen das etwas sein könnte.
Lutz Kirchner
16:30 Uhr
4 min.
Geburtenknick in Zwickau: Stadt will jetzt eine Kita schließen – ist das erst der Anfang?
Basteln ja, aber nicht mehr überall: Die Stadtverwaltung will eine Kindereinrichtung schließen.
Die Einrichtung an der Gutwasserstraße ist zu klein, um sie mit vertretbarem Aufwand weiterzubetreiben, heißt es aus dem Rathaus. Wie geht die Stadt mit der generell sinkenden Zahl an Kindern um?
Johannes Pöhlandt
19.01.2026
4 min.
Mit Bildergalerie: Spektakuläre Polarlichter in der Nacht über Chemnitz und Sachsen
 18 Bilder
Polarlichter über dem Schloss Rochlitz.
Mit bloßem Auge waren in der Nacht Nordlichter am Himmel zu sehen, nicht nur in Chemnitz, sondern auch über Mittelsachsen, Erzgebirge, Landkreis Zwickau und dem Vogtland.
Anne Schwesinger
07:40 Uhr
4 min.
Kann man heute wieder Polarlichter über Sachsen sehen?
Auch über Flöha waren die Polarlichter in der Nacht zu Dienstag mit bloßem Auge gut zu sehen.
Mancher ärgert sich vielleicht, dass er die tanzenden Polarlichter über Sachsen in der Nacht zum Dienstag verpasst hat. Wann gibt es die nächste Chance dazu?
Jürgen Becker
21:00 Uhr
7 min.
Klavier-Comedian William Wahl vor seinem Zwickau-Debüt: „Es geht darum, gemeinsam etwas zu fühlen“
William Wahl freut sich auf seinen ersten Auftritt in Zwickau. Sein Gastspiel in Chemnitz Mitte März musste er um ein Jahr verschieben. Zum fraglichen Termin nimmt er in Mainz den Deutschen Kleinkunstpreis entgegen.
Der 52-Jährige Kölner kommt am 6. Februar erstmals in die „Neue Welt“. Im Interview redet er über das Miteinander, Inspiration, Udo Jürgens – und warum er sein Konzert in Chemnitz gern verschoben hat.
Torsten Kohlschein
21:00 Uhr
4 min.
Auf den Spuren von Olympiasieger Lukas Märtens: Schwimmerin aus dem Erzgebirge eifert Vorbild nach
Magdalena Uhlig vom SV Schneeberg hat beim Schwimmfest der Bergstadt Schneeberg einige Medaillen geholt.
Magdalena Uhlig aus Carlsfeld gehört zu den Medaillengaranten des SV Schneeberg. Auch beim vereinseigenen Schwimmfest lieferte die Zwölfjährige stark ab. Eine Disziplin liegt ihr besonders.
Ralf Wendland und Anna Neef
Mehr Artikel