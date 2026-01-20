Neue Seite im Internet für Zwickauer Kindertagesstätten

Zwickau
Etwa 2000 Kinder werden in 15 städtischen Kitas von etwa 240 Pädagogen betreut. Was die neue Seite zu bieten hat.
Eltern in Zwickau können auf einer neuen Internetseite (www.zwikkita.de) zu den Kindertagesstätten der Stadt einen Überblick über Profile und Angebote finden. Das teilte das Familienamt mit. Etwa 2.000 Kinder werden in 15 städtischen Kitas von etwa 240 Pädagogen betreut. Alle 15 Einrichtungen werden mit ihren Konzepten, Räumen und Gärten...
