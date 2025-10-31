Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Neue Sonderschau im August-Horch-Museum in Zwickau: Wenn Automobile zu Kunstwerken werden

Automobile Werke von Bildhauer Alexander Stollberg sind im Horch-Museum zu sehen.
Automobile Werke von Bildhauer Alexander Stollberg sind im Horch-Museum zu sehen. Bild: Ralf Wendland
Automobile Werke von Bildhauer Alexander Stollberg sind im Horch-Museum zu sehen.
Automobile Werke von Bildhauer Alexander Stollberg sind im Horch-Museum zu sehen. Bild: Ralf Wendland
Neue Sonderschau im August-Horch-Museum in Zwickau: Wenn Automobile zu Kunstwerken werden
Von Ralf Wendland
Im August-Horch-Museum in Zwickau ist jetzt die neue Sonderausstellung „Form in Fahrt. Automobile Skulpturen des Bildhauers Alexander Stollberg“ eröffnet worden. Was die Besucher erwartet.

Sie sind elegant, schnell und strahlen eine zeitlose Schönheit aus: klassische Automobile. In den Händen des Bildhauers Alexander Stollberg werden sie zu atemberaubenden Skulpturen in Stein, die den Geist legendärer Rennboliden verkörpern und die Faszination der Geschwindigkeit.
