Neue Sonderschau im August-Horch-Museum in Zwickau: Wenn Automobile zu Kunstwerken werden

Zwickau
Im August-Horch-Museum in Zwickau ist jetzt die neue Sonderausstellung „Form in Fahrt. Automobile Skulpturen des Bildhauers Alexander Stollberg“ eröffnet worden. Was die Besucher erwartet.
Sie sind elegant, schnell und strahlen eine zeitlose Schönheit aus: klassische Automobile. In den Händen des Bildhauers Alexander Stollberg werden sie zu atemberaubenden Skulpturen in Stein, die den Geist legendärer Rennboliden verkörpern und die Faszination der Geschwindigkeit.
