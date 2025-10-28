Neue Straßenbahnen nicht in Sicht: Warum Zwickau den Auftrag neu vergeben will

Zwickau
Die Zwickauer Verkehrsbetriebe haben den Auftrag an den insolventen Hersteller Heiterblick zurückgezogen. Für die Fahrgäste heißt das: Die alten Bahnen bleiben mindestens bis 2029 in Betrieb.
Neue Niederflurbahnen, die die Städtischen Verkehrsbetriebe Zwickau (SVZ) bereits 2021 bestellt hatten, werden frühestens im Frühjahr 2029 in Zwickau fahren. Das Unternehmen bestätigte gegenüber der „Freien Presse“, dass es den Liefervertrag mit dem Leipziger Straßenbahnhersteller Heiterblick gekündigt hat. Zwickau wollte die Bahnen...
