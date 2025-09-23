Neue Verkehrsregelung in Zwickaus Innenstadt: Die Stoppschilder, an denen kaum jemand anhält

Die Baustelle an der Sparkassenkreuzung ist in eine neue Phase eingetreten. Autofahrer müssen sich deshalb umstellen – aber nicht alle sind dazu bereit.

Das ist die Situation: Auf der Baustelle an der Sparkassenkreuzung hat Ende vergangener Woche die zweite Bauphase begonnen. War bis vor wenigen Tagen die Crimmitschauer Straße voll gesperrt, betrifft dies nun die Humboldtstraße zwischen Werdauer Straße und ehemaliger Zentralhaltestelle. Die ansonsten sehr belebte Kreuzung ist damit weitgehend... Das ist die Situation: Auf der Baustelle an der Sparkassenkreuzung hat Ende vergangener Woche die zweite Bauphase begonnen. War bis vor wenigen Tagen die Crimmitschauer Straße voll gesperrt, betrifft dies nun die Humboldtstraße zwischen Werdauer Straße und ehemaliger Zentralhaltestelle. Die ansonsten sehr belebte Kreuzung ist damit weitgehend...