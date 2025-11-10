Neue Züge für S-Bahn-Linien in Richtung Zwickau

Ab Dezember 2026 werden die beiden Zwickauer S-Bahn-Linien mit modernen Mireo-Zügen befahren, die mehr Kapazität und Komfort versprechen. Auch Glauchau und Plauen werden an das Netz angeschlossen.

Mit dem Fahrplanwechsel im Dezember 2026 fahren auf den S-Bahn-Linien Richtung Zwickau neue Züge. Die Flotte aus 75 neuentwickelten Mireo-Zügen wurde vergangene Woche vorgestellt. Siemens Mobility, Entwickler und Hersteller, verspricht mehr Kapazität, Komfort und Zuverlässigkeit für Pendler. Der im Dezember 2023 vergebene Auftrag hat ein... Mit dem Fahrplanwechsel im Dezember 2026 fahren auf den S-Bahn-Linien Richtung Zwickau neue Züge. Die Flotte aus 75 neuentwickelten Mireo-Zügen wurde vergangene Woche vorgestellt. Siemens Mobility, Entwickler und Hersteller, verspricht mehr Kapazität, Komfort und Zuverlässigkeit für Pendler. Der im Dezember 2023 vergebene Auftrag hat ein...