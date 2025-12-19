MENÜ
In Neuplanitz darf kein Bundesliga-Handball mehr stattfinden. Der Neubau soll das ändern.
In Neuplanitz darf kein Bundesliga-Handball mehr stattfinden. Der Neubau soll das ändern.
In Neuplanitz darf kein Bundesliga-Handball mehr stattfinden. Der Neubau soll das ändern.
In Neuplanitz darf kein Bundesliga-Handball mehr stattfinden. Der Neubau soll das ändern. Bild: Marko Unger
Zwickau
Neue Zwickauer Ballsporthalle: Baubeginn Mitte 2026 wackelt
Von Frank Dörfelt
Ein Unternehmen, das bei der Auftragsvergabe leer ausgegangen ist, hat Widerspruch eingelegt. Deshalb kommt es zu Verzögerungen. Hat das Auswirkungen auf die Fördermittel?

Der für Mitte 2026 geplante Baubeginn der Ballsporthalle in Neuplanitz steht auf der Kippe. Die Beauftragung des Generalübernehmers musste gestoppt werden, weil ein unterlegener Bieter Widerspruch bei der Vergabekammer des Freistaates eingelegt hat. Die Landesdirektion bestätigt auf Anfrage, dass das Verfahren überprüft werde. Schon im...
