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Einfahrtsverbote an mehreren Ortmannsdorfer Ecken. Jetzt sind Meierberg und Niclaser Steig für Anwohner einseitig befahrbar.
Einfahrtsverbote an mehreren Ortmannsdorfer Ecken. Jetzt sind Meierberg und Niclaser Steig für Anwohner einseitig befahrbar. Foto: Pasler
Einfahrtsverbote an mehreren Ortmannsdorfer Ecken. Jetzt sind Meierberg und Niclaser Steig für Anwohner einseitig befahrbar.
Einfahrtsverbote an mehreren Ortmannsdorfer Ecken. Jetzt sind Meierberg und Niclaser Steig für Anwohner einseitig befahrbar. Foto: Pasler
Zwickau
Neuer Ärger in Ortmannsdorf: Mehr gesperrt als nötig
Von Uta Pasler
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Die Wasserwerke Zwickau haben begonnen, die Trinkwasserleitung auszuwechseln. Zwei Gemeinderäte setzten sich bei Bürgermeister für zwei Einbahnstraßen für Anwohner ein.

Aufregung am Montag wegen mehrerer Einfahrtverbotsschilder in Ortmannsdorf: Die Wasserwerke haben zwischen den Hausnummern 41 und 51 begonnen, die Trinkwasserleitung auf der Ortmannsdorfer Hauptstraße zu erneuern. Es sind laut Gemeinderatsmitglied Steffen Hergert (Freie Wähler) vorbereitende Arbeiten für den Straßenbau, der dort schon lange...
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Uta Pasler
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