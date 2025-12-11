Neuer Butler überzeugt beim „Dinner for (n)one“ im Zwickauer Puppentheater

Im Schmatz-Theater übernimmt Septimius Simion die Rolle des legendären James – und verleiht dem Stück frischen Schwung, ohne den Charme des Klassikers zu verlieren.

Puppenspieler Septimius Simion hat am Freitag im Schmatz-Theater sein Debüt als Miss Sophies Butler James in „Dinner for (n)one" gefeiert – einer liebevollen Adaption des Klassikers „Dinner for One" von Lauri Wylie. Der Silvester-Kultsketch bildet den Rahmen, doch im Zwickauer Puppentheater wird mit Begeisterung Miss Sophies 91. und...