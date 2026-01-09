Neuer ICE mit Namen „Zwickau“? Jugendbeirat sieht Chance für bundesweite Aufmerksamkeit

Antrag an den Stadtrat: Zwickau soll Kontakt mit der Deutschen Bahn aufnehmen. Finley Meyer verbindet damit die Hoffnung, dass eine erneute Namensvergabe das Image der Stadt bundesweit stärken könnte.

Der Jugendbeirat der Stadt Zwickau hat einen Antrag eingebracht, um den Namen „Zwickau" erneut auf einen Intercity-Express (ICE) der Deutschen Bahn zu vergeben. Finley Meyer, stellvertretender Vorsitzender des Jugendbeirats, erklärte, dass über viele Jahre hinweg ein ICE diesen Namen trug, der jedoch Anfang 2024 im Zuge der Ausmusterung der...