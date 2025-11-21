Neuer Laden für elegante Secondhand-Mode in Zwickau: „Wir haben keine Angst vor Online-Konkurrenz“

Zwei Frauen haben trotz XXL-Baustelle am Georgenplatz eine Boutique für Mode aus zweiter Hand eröffnet. Statt Online-Shopping vom Sofa aus, wie bei Vinted oder Momox Fashion, wollen sie ihren Kunden ein ganz anderes Erlebnis bieten.

Muffig, wühlig, schmuddelig: Das neue Geschäft „IK Exclusiv Second Hand" an der Bahnhofstraße 2 in Zwickau ist das komplette Gegenteil vom Klischee-Laden für Kleidung aus zweiter Hand. Handverlesene Kleider, Schuhe und Accessoires sind dort übersichtlich ausgestellt. „Wir verkaufen nur gepflegte, hochwertige Stücke", sagt eine der...