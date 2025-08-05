Neuer Magnet für Pferdesportler bei Zwickau: Krämer Pferdesport will Anfang 2026 eröffnen

Zwickau
Im Gewerbegebiet Wildenfels an der A-72-Anschlussstelle Zwickau-Ost haben die Bauarbeiten für einen Pferdesport-Supermarkt begonnen.
Frank Schmeckenbecher lässt keine Luft ran: Nach dem Start der Erschließungsarbeiten im Frühjahr und dem Baubeginn im Juli ist der Geschäftsführer von Krämer Pferdesport zuversichtlich, dass die nächste neue Niederlassung des Pferdesport-Ausrüsters im Januar 2026 fertig wird und im Frühjahr eröffnet. „Wir haben jetzt schon die Stelle...
