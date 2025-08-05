Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Neuer Magnet für Pferdesportler bei Zwickau: Krämer Pferdesport will Anfang 2026 eröffnen

Der Rohbau wächst: Pferdesport Krämer baut bei Wildenfels an der A 72.
Der Rohbau wächst: Pferdesport Krämer baut bei Wildenfels an der A 72.
Neuer Magnet für Pferdesportler bei Zwickau: Krämer Pferdesport will Anfang 2026 eröffnen
Von Holger Weiß
Im Gewerbegebiet Wildenfels an der A-72-Anschlussstelle Zwickau-Ost haben die Bauarbeiten für einen Pferdesport-Supermarkt begonnen.

Frank Schmeckenbecher lässt keine Luft ran: Nach dem Start der Erschließungsarbeiten im Frühjahr und dem Baubeginn im Juli ist der Geschäftsführer von Krämer Pferdesport zuversichtlich, dass die nächste neue Niederlassung des Pferdesport-Ausrüsters im Januar 2026 fertig wird und im Frühjahr eröffnet. „Wir haben jetzt schon die Stelle...
12.06.2025
3 min.
Pferdesport-Supermarkt an A 72 bei Zwickau: Wann der Mega-Store in Wildenfels eröffnet werden soll
Im Gewerbegebiet Wildenfels an der A 72 soll der Pferdesport-Supermarkt gebaut werden.
Großprojekt für Pferdefans: An der A-72-Abfahrt Zwickau-Ost entsteht ein neuer Fachmarkt von Krämer Pferdesport. Doch noch fehlen wichtige Zufahrten.
Holger Weiß
06:00 Uhr
8 min.
Mit dem E-VW in den Familienurlaub: Ist das schon Normalität? Ein Selbsttest.
Eine vierköpfige Familie fährt in den Urlaub, insgesamt über 2000 Kilometer. So weit, so normal. Aber ob das auch mit dem E-Auto klappt?
Im Alltag elektrisch unterwegs zu sein, ist das eine. Doch wie klappt das auf der Langstrecke mit Kind und Kegel? Ein Erfahrungsbericht über Reichweiten, Lademöglichkeiten, Kosten und Umweltbilanz.
Janina Mann
28.07.2025
1 min.
Härtensdorf: Technik für 20.000 Euro aus Baucontainern gestohlen
Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise.
Zu einem Diebstahl, der sich am vergangenen Wochenende an der Arno-Schmidt-Straße ereignet hat, sucht die Polizei nun Zeugen.
Michael Brandenburg
06:00 Uhr
4 min.
Starker Horror aus Plauen: Preisgekrönte Jugendbuch-Autorin Susan Kreller ersinnt finsteren Thriller
Susan Kreller und ihr Buch "Das Herz von Kamp-Cornell".
Niemand schreibt derzeit so berührend und nachvollziehbar aus der Perspektive Heranwachsender: Susann Kreller gelingt mit ihrem neuen Roman „Das Herz von Kamp-Cornell“ ein großes Lese-Ereignis.
Tim Hofmann
07.08.2025
3 min.
„Ihr seid doch die Berliner“ – Womit Großstädter im Erzgebirge nicht rechnen
Katharina Wortberg-Jäger und Philipp Jäger stecken bereits mitten im „Erzperiment“.
Als Punktlandung kann bereits jetzt die Marketingaktion der Wirtschaftsförderung Erzgebirge bezeichnet werden. „Erzperiment“ soll neugierig machen aufs Leben im Erzgebirge und auf die Menschen. Funktioniert das?
Katrin Kablau
07.08.2025
3 min.
„Das ist übertrieben“: Hohenstein-Ernstthaler Bürgermeister trägt bei der Ehrung von Ehrenamtlichen zu dick auf
Ruth Schneeweiß wurde für ihr Engagement in der Christophori-Kirchgemeinde geehrt.
Sieben ehrenamtliche Hohenstein-Ernstthaler Bürger wurden in diesem Jahr ausgezeichnet. In einem Fall hat sich Bürgermeister Lars Kluge etwas zu sehr von seiner Begeisterung mitreißen lassen.
Cristina Zehrfeld
Mehr Artikel