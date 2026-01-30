Neuer Name, kaum noch Aufträge aus Autoindustrie: Wie der Nachfolger des Zwickauer Anlagenbauers SMA sich neu erfindet

Aus der Sächsischen Maschinen- und Anlagenbau GmbH ist die Firma Seconsys geworden. Mit der bisherigen Belegschaft und am alten Standort. Geändert hat sich aber nicht nur der Firmenname.

Totgesagte leben länger: Ein Sprichwort, das man auch diesem Betrieb zuschreiben könnte, der in Zwickauer Galileistraße seinen Sitz hat. Bis zur Wende werkelten hier die Mitarbeiter des Instandhaltungsbereichs des VEB Sachsenring. 1990 wurde daraus die Sasit Industrietechnik, die wiederum knapp 30 Jahre später in der SMA Sächsische Maschinen-... Totgesagte leben länger: Ein Sprichwort, das man auch diesem Betrieb zuschreiben könnte, der in Zwickauer Galileistraße seinen Sitz hat. Bis zur Wende werkelten hier die Mitarbeiter des Instandhaltungsbereichs des VEB Sachsenring. 1990 wurde daraus die Sasit Industrietechnik, die wiederum knapp 30 Jahre später in der SMA Sächsische Maschinen-...