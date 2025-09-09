Neues B&B-Hotel in Zwickauer Innenstadt eröffnet: So schläft es sich im früheren Schocken-Kaufhaus

Am Montag hat das B&B-Hotel im früheren Schocken-Kaufhaus die ersten Gäste empfangen. 87 Zimmer stehen zur Verfügung – modern, aber ohne umfangreichen Service. Braucht Zwickau diese Betten überhaupt?

Wer denkt im September schon an den Zwickauer Weihnachtsmarkt? Offenbar nicht nur Organisatoren und Händler, sondern auch Besucher von außerhalb. Anders ist es nicht zu erklären, dass im neuen B&B-Hotel am Marienplatz schon mehrere Buchungen für Wochenenden im Advent vorliegen. Das Hotel in der Innenstadt hat am Montag eröffnet. Es ist die...