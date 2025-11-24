Neues Buch über Zwickauer Stadtteil Planitz: Alles über den Schlossberg und seine Geschichte

Schloss und Schlosskirche, Lukaskirche und Friedhof, Park und Teehaus - der Planitzer Schlossberg ist ein Kleinod. Eine Neuerscheinung würdigt das Ensemble und seine Bedeutung für Zwickau.

Dieses Buch wird zu Weihnachten auf vielen Gabentischen liegen. Nicht nur in Planitz, soviel ist sicher: Pünktlich zur Weihnachtszeit legt ein Autorenkollektiv sein Buch über den Teil von Planitz vor, der Geschichte und Kultur, Bildung und Landschaft des heutigen Stadtteils von Zwickau auf einzigartige Weise vereint – den Planitzer...