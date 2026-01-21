MENÜ
  • Neues Buch über Zwickaus Eisenbahngeschichte bietet Faktenfülle und Fotos

„Zwickau und seine Schienenwege" ist der Titel des neuen Buchs von Norbert Peschke.
„Zwickau und seine Schienenwege“ ist der Titel des neuen Buchs von Norbert Peschke. Bild: Ralph Koehler
„Zwickau und seine Schienenwege" ist der Titel des neuen Buchs von Norbert Peschke.
„Zwickau und seine Schienenwege“ ist der Titel des neuen Buchs von Norbert Peschke. Bild: Ralph Koehler
Zwickau
Neues Buch über Zwickaus Eisenbahngeschichte bietet Faktenfülle und Fotos
Redakteur
Von Holger Weiß
Zwickau als Verkehrsknoten: Norbert Peschke und Rainer Heinrich widmen sich in Neuerscheinung einem besonderen Kapitel der regionalen Historie.

Zwickau ist Autostadt, aber auch Stadt der Eisenbahn: Schon 1845 erhielt das Industriezentrum Bahnanschluss. Ein Grund: Steinkohle aus dem Zwickauer Revier konnte so günstig nach Leipzig geliefert werden. „Von 1859 bis 1863 besaß Zwickau den wohl leistungsfähigsten Bahnhof Sachsens: Platz 1 beim Güter-, Platz 3 beim Personenverkehr“, sagt...
