Neues Café am Zwickauer Hauptmarkt: Eröffnungstermin steht fest

Nach dem Ende des Galeriecafés am Zwickauer Hauptmarkt stehen die Arbeiten zur Wiedereröffnung kurz vor dem Abschluss. Bis wann sich Gäste noch gedulden müssen.

Am Ende dauert es meistens länger: Diese Woche wollte Aleksander Pali das ehemalige Galeriecafé wiedereröffnen. Doch die Bauarbeiten in den Räumen der einst beliebten Einkehr am Nordostzipfel des Zwickauer Hauptmarktes sind umfangreicher, als gedacht; der Eröffnungstermin muss in den Juni verschoben werden. „Pali – Cafe-Bruncherie“,...