Neues für Zwickau-Neuplanitz: Großvermieter plant Reihenhaussiedlung

Neuplanitz macht sich neu. Unter diesem Motto will die GGZ ab 2026 an der Allendestraße eine Reihenhaussiedlung bauen. Früher standen dort Plattenbauten.

Der Zwickauer Stadtteil Neuplanitz soll ein neues Wohngebiet erhalten. Die Gebäude- und Grundstücksgesellschaft Zwickau (GGZ) plant an der Allendestraße den Bau von 20 Reihenhäusern mit Garagen und gestalteten Außenanlagen. Der Baubeginn ist für Anfang 2026 vorgesehen. Die Häuser entstehen auf einer Fläche, die bis 2008 mit Plattenbauten...