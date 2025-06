Neues Imbiss-Lokal in Zwickau: „Biryani Ecke“ eröffnet

Seit Kurzem ist die Zwickauer Innenstadt um einige exotische Aromen reicher. Seit wenigen Tagen bietet in einer früheren Filiale der „Glückauf“-Fleischerei in der Innenstadt ein Imbiss pakistanische, indische und arabische Speisen an. Eins der Gerichte ist bei Kunden besonders gefragt.

Ungeduldig zappelt die Gruppe Schüler hin und her. Sie warten auf ihre Bestellung. Dann können sie das Essen im Imbiss-Lokal „Biryani Ecke“ an der Äußeren Plauenschen Straße endlich testen. „Ich habe Hähnchen-Biryani bestellt“, sagt einer aus der Gruppe, während Ali Raza (33) hinter dem Tresen das Gericht einpackt. Am 6. Juni hat... Ungeduldig zappelt die Gruppe Schüler hin und her. Sie warten auf ihre Bestellung. Dann können sie das Essen im Imbiss-Lokal „Biryani Ecke“ an der Äußeren Plauenschen Straße endlich testen. „Ich habe Hähnchen-Biryani bestellt“, sagt einer aus der Gruppe, während Ali Raza (33) hinter dem Tresen das Gericht einpackt. Am 6. Juni hat...