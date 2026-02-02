MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Neues Indisches Restaurant in Zwickau eröffnet: So authentisch finden es die ersten Gäste

Barbara und Steffen Meier aus Hohenstein-Ernstthal haben die Qual der Wahl, was sie bestellen.
Barbara und Steffen Meier aus Hohenstein-Ernstthal haben die Qual der Wahl, was sie bestellen. Bild: Ralph Köhler
Barbara und Steffen Meier aus Hohenstein-Ernstthal haben die Qual der Wahl, was sie bestellen.
Barbara und Steffen Meier aus Hohenstein-Ernstthal haben die Qual der Wahl, was sie bestellen. Bild: Ralph Köhler
Zwickau
Neues Indisches Restaurant in Zwickau eröffnet: So authentisch finden es die ersten Gäste
Redakteur
Von Elsa Middeke
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Seit dem 1. Februar können Gäste im Lokal „Dal Rotti“ in der Zwickauer Innenstadt essen und trinken. Authentische indische Küche soll es dort geben. Wie sehr trifft die Speisekarte den Geschmack der Gäste?

Bis um 3 Uhr hat Darshan Kakadiya (28) vor dem Starttermin mit seinem Team noch gearbeitet, um alles fertig zu bekommen. „Ich bin erst gegen 5 Uhr morgens eingeschlafen – und um 7 Uhr wieder aufgewacht“, sagt der Geschäftsführer des indischen Lokals „Dal Rotti“ am Zwickauer Hauptmarkt. Vor lauter Aufregung. Wie es ihm am Tag nach der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
22:20 Uhr
3 min.
Gaddafi-Sohn Saif al-Islam in Libyen getötet
Saif al-Islam war 2021 nach langer Abwesenheit wieder in Libyen aufgetaucht. (Archivbild)
Nach dem Umbruch in Libyen kam Saif al-Islam in Haft. Er verschwand jahrelang und meldete sich erst 2021 mit großen politischen Ambitionen zurück. Nun wird er in seiner Residenz getötet.
16.01.2026
10 min.
Diese neun Restaurants und Lokale in Sachsen sollten Sie 2026 auf dem Schirm haben
Skylounge Plauen: Laura und Pascal Schwartz genossen ihre Datenight.
Über den Dächern von Plauen, in winterlicher Romantik im Erzgebirge oder mitten im Zentrum von Zwickau oder Chemnitz: In Sachsen schmeckt es einfach. Unsere Empfehlungen zum Einkehren in der Region.
Nicole Jähn, Maurice Querner, Johanna Eisner, Jan-Dirk Franke, Elsa Middeke
08.01.2026
3 min.
Neues indisches Restaurant Dal Rotti in Zwickau: „Ich schwanke zwischen Angst und Aufregung“
Mit „Namaste Zwickau“ begrüßt Geschäftsführer Darshan Kakadiya im Lokal Dal Rotti künftig die Gäste.
Nach Rätseln um den angekündigten, aber nicht erfolgten Start des Lokals Dal Rotti am Zwickauer Hauptmarkt gibt es nun einen neuen Termin. Das Konzept soll den Erfolg eines Frankfurter Restaurants fortsetzen. Und nicht die letzte Filiale sein.
Elsa Middeke
02.02.2026
4 min.
Infusionen statt Konfetti: Reiterhof-Frau verpasst nach Unfall den Straßenfasching in Meerane
Der Mercedes von Franziska Pfitzner landete auf der B 175 in Waldenburg bei einem Unfall auf dem Dach.
Mit einem leichten Schädel-Hirn-Trauma hat Franziska Pfitzner drei Tage im Krankenhaus verbracht. Nach dem Crash in Waldenburg richtet sie emotionale Worte an die Ersthelfer: „Fühlt euch gedrückt.“
Holger Frenzel
22:01 Uhr
2 min.
Gil Ofarim entschuldigt sich und stürzt bei Dschungelprüfung
Gil Ofarim wurde im TV-Dschungel immer wieder mit dem Skandal konfrontiert.
An Tag 12 des Dschungelcamps sorgt Sänger Gil Ofarim für große Aufregung. Er entschuldigt sich überraschend. Kurz darauf kommt es zu einem Unfall.
02.02.2026
7 min.
Großbrand bei Freiberg: Autos, Motorräder und 5000 Liter Diesel in brennendem Gebäude – Der Einsatz in Bildern
 13 Bilder
Großbrand in einer Autowerkstatt in Kleinschirma: Die angrenzende Freiberger Straße und die Bahnstrecke wurden gesperrt.
In Kleinschirma ist ein Gebäude ausgebrannt. Per Warn-App wurden die Menschen in der Umgebung vor starker Rauchentwicklung gewarnt. 160 Kameraden der Feuerwehr waren an den Löscharbeiten beteiligt.
Johanna Klix, Thomas Kaufmann, Grit Baldauf, Cornelia Schönberg
Mehr Artikel