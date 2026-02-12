MENÜ
  • Neues „Kosmonaut“-Bier in allen ostdeutschen Rewe-Märkten: Zwickauer brauen erstmals alkoholfrei

Kosmonaut Helles alkoholfrei. Die neue Sorte der Rewe-Eigenmarke wird wie das Helle mit Alkohol in der Zwickauer Mauritius Brauerei gebraut.
Kosmonaut Helles alkoholfrei. Die neue Sorte der Rewe-Eigenmarke wird wie das Helle mit Alkohol in der Zwickauer Mauritius Brauerei gebraut.
Mauritius-Geschäftsführer Jörg Dierig bei der Markteinführung der Rewe-Eigenmarke „Kosmonaut" vor einem Jahr.
Mauritius-Geschäftsführer Jörg Dierig bei der Markteinführung der Rewe-Eigenmarke „Kosmonaut" vor einem Jahr.
Die Mauritius-Brauerei in Zwickau an der Talstraße.
Die Mauritius-Brauerei in Zwickau an der Talstraße.
Kosmonaut Helles alkoholfrei. Die neue Sorte der Rewe-Eigenmarke wird wie das Helle mit Alkohol in der Zwickauer Mauritius Brauerei gebraut.
Kosmonaut Helles alkoholfrei. Die neue Sorte der Rewe-Eigenmarke wird wie das Helle mit Alkohol in der Zwickauer Mauritius Brauerei gebraut. Bild: Ralph Köhler
Mauritius-Geschäftsführer Jörg Dierig bei der Markteinführung der Rewe-Eigenmarke „Kosmonaut“ vor einem Jahr.
Mauritius-Geschäftsführer Jörg Dierig bei der Markteinführung der Rewe-Eigenmarke „Kosmonaut“ vor einem Jahr. Bild: Ralf Wendland/Archiv
Die Mauritius-Brauerei in Zwickau an der Talstraße.
Die Mauritius-Brauerei in Zwickau an der Talstraße. Bild: Ralf Wendland/Archiv
Zwickau
Neues „Kosmonaut“-Bier in allen ostdeutschen Rewe-Märkten: Zwickauer brauen erstmals alkoholfrei
Von Holger Weiß
Der Lebensmittelhändler Rewe bringt ein alkoholfreies Bier seiner Eigenmarke in ostdeutsche Märkte. Gebraut wird es in Zwickau. Zieht die Mauritius-Brauerei mit einem eigenen alkoholfreien Bier nach?

Rewe legt nach: Kein Jahr nach dem Start der Eigenmarke „Kosmonaut“ erweitert der Lebensmittelhändler das Sortiment in seinen ostdeutschen Märkten um ein neues Bier. Und das wird – wie schon „Kosmonaut Helles“ – in der Mauritius Brauerei in Zwickau gebraut und abgefüllt, bestätigt eine Sprecherin von Rewe.
