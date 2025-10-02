Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Neues Leben für alten Wohnblock: Genossenschaft investiert in Eckersbach acht Millionen Euro

Zimmerer Louis Wagler beim Richtspruch für den Wohnblock Astronomenweg 2-8 in Eckersbach, der derzeit umgebaut wird.
Zimmerer Louis Wagler beim Richtspruch für den Wohnblock Astronomenweg 2-8 in Eckersbach, der derzeit umgebaut wird. Bild: Ralf Wendland
Zimmerer Louis Wagler beim Richtspruch für den Wohnblock Astronomenweg 2-8 in Eckersbach, der derzeit umgebaut wird.
Zimmerer Louis Wagler beim Richtspruch für den Wohnblock Astronomenweg 2-8 in Eckersbach, der derzeit umgebaut wird. Bild: Ralf Wendland
Zwickau
Neues Leben für alten Wohnblock: Genossenschaft investiert in Eckersbach acht Millionen Euro
Von Frank Dörfelt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Weniger Wohnungen, neue Grundrisse und Laubengänge vor der Fassade: Das Gebäude am Astronomenweg wird nach der Fertigstellung kaum wiederzuerkennen sein. Jetzt ist Richtfest gefeiert worden.

Das Richtfest für den Umbau des Wohnblocks Astronomenweg 2-8 im Zwickauer Stadtteil Eckersbach hat am Donnerstag viele Blicke auf sich gezogen. Jürgen Demisch, 80 Jahre alt, war bisher nur Zaungast. Doch das soll sich bald ändern, hofft er. „Wir haben uns um eine Wohnung in dem Block beworben“, sagt er am Rande der Feierlichkeiten. Für...
