Neues Leben für alten Wohnblock: Genossenschaft investiert in Eckersbach acht Millionen Euro

Weniger Wohnungen, neue Grundrisse und Laubengänge vor der Fassade: Das Gebäude am Astronomenweg wird nach der Fertigstellung kaum wiederzuerkennen sein. Jetzt ist Richtfest gefeiert worden.

Das Richtfest für den Umbau des Wohnblocks Astronomenweg 2-8 im Zwickauer Stadtteil Eckersbach hat am Donnerstag viele Blicke auf sich gezogen. Jürgen Demisch, 80 Jahre alt, war bisher nur Zaungast. Doch das soll sich bald ändern, hofft er. „Wir haben uns um eine Wohnung in dem Block beworben“, sagt er am Rande der Feierlichkeiten. Für... Das Richtfest für den Umbau des Wohnblocks Astronomenweg 2-8 im Zwickauer Stadtteil Eckersbach hat am Donnerstag viele Blicke auf sich gezogen. Jürgen Demisch, 80 Jahre alt, war bisher nur Zaungast. Doch das soll sich bald ändern, hofft er. „Wir haben uns um eine Wohnung in dem Block beworben“, sagt er am Rande der Feierlichkeiten. Für...