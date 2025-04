Neues Lokal an der Zwickauer Hauptstraße: Gastwirt verkauft Döner auf syrische Art

Der 41-Jährige, der vor zehn Jahren nach Deutschland geflohen war, nennt sein Lokal nach seiner Geburtsstadt Damaskus. Nun erzählt er, wie es ihn nach Zwickau verschlagen hat.

Wer diese Woche im „Damaskus Grill“ einen Sitzplatz erwischt hatte, konnte von Glück reden. Das neu eröffnete Lokal an der Hauptstraße in Zwickau war die ersten Tage sehr gut besucht. „Das war wohl wegen unseres Zuckerfestes“, erklärt Gastwirt Jamal Alale, warum so viele Araber nach dem Ramadan zum Fastenbrechen in seinen Laden kamen....