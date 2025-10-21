Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  Zwickau
  • Zwickau
  Neues Reparaturcafé in Zwickau: Bastler packen ab November in Marienthal das Werkzeug aus

Katrin Zapka vom Stadtgut klärt mit Fedor Seidler vom Helfer-Team, was bis zum Start des Reparaturcafés noch vorzubereiten ist. Bild: Holger Weiß
Katrin Zapka vom Stadtgut klärt mit Fedor Seidler vom Helfer-Team, was bis zum Start des Reparaturcafés noch vorzubereiten ist. Bild: Holger Weiß
Zwickau
Neues Reparaturcafé in Zwickau: Bastler packen ab November in Marienthal das Werkzeug aus
Von Holger Weiß
Toaster kaputt oder das Radio? Im Reparaturcafé im Stadtgut Marienthal gibt es kostenlos Hilfe. Erfahrene Techniker wie Peter Mittenentzwei sind bereit. Doch es geht um mehr als nur Reparaturen.

Die Mannschaft für das Reparaturcafé Zwickau steht: Peter Mittenentzwei, Boris Voutta, Fedor Seidler und Andreas Weiske wollen im Stadtgut Marienthal regelmäßig ihren Werkzeugkoffer auspacken. „Elektrokleingeräte wie Küchenmaschinen oder Radios, auch Drucker, die streiken oder Kleinmöbel mit einem Defekt – um sowas wollen wir uns hier...
