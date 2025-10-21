Neues Reparaturcafé in Zwickau: Bastler packen ab November in Marienthal das Werkzeug aus

Toaster kaputt oder das Radio? Im Reparaturcafé im Stadtgut Marienthal gibt es kostenlos Hilfe. Erfahrene Techniker wie Peter Mittenentzwei sind bereit. Doch es geht um mehr als nur Reparaturen.

Die Mannschaft für das Reparaturcafé Zwickau steht: Peter Mittenentzwei, Boris Voutta, Fedor Seidler und Andreas Weiske wollen im Stadtgut Marienthal regelmäßig ihren Werkzeugkoffer auspacken. „Elektrokleingeräte wie Küchenmaschinen oder Radios, auch Drucker, die streiken oder Kleinmöbel mit einem Defekt – um sowas wollen wir uns hier...