Neues Restaurant in Zwickau: Paar aus der Ukraine eröffnet Gastrobar

Die Gastrobar „Uhu“ eröffnet in Zwickau und bietet slawische Küche mit internationalem Einschlag. Die Betreiber setzen auf kulinarische Vielfalt. Was steckt hinter ihrem Konzept?

Die Räume in der Zwickauer Kolpingstraße 40 bleiben auf internationale Küche abonniert: Nach Jahren, in denen dort die „Russische Stube“ beheimatet war, später dann ein indisches Restaurant und zuletzt ein griechisches Lokal, hat dort diesen Monat die Gastrobar „Uhu“ eröffnet. Das Konzept der neuen Betreiber Viktoriia und Anton Filin:...