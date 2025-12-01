Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Gegenüber der „Bärenschenke“ ist mit dem Taubenschlag ein neuer Hingucker entstanden.
Gegenüber der „Bärenschenke“ ist mit dem Taubenschlag ein neuer Hingucker entstanden. Bild: Torsten Piontkowski
Taro und seine Gefährtin Akira geben sich an diesem Tage kamerascheu.
Taro und seine Gefährtin Akira geben sich an diesem Tage kamerascheu. Bild: Torsten Piontkowski
Namens der Sparkasse überreicht Grit Joseph den Scheck an Bürgermeister Rainer Pampel, Fördervereinsvorstand Mario Müller und Tierparkchef Ulrich Graßl (v. l.).
Namens der Sparkasse überreicht Grit Joseph den Scheck an Bürgermeister Rainer Pampel, Fördervereinsvorstand Mario Müller und Tierparkchef Ulrich Graßl (v. l.). Bild: Torsten Piontkowski
Gegenüber der „Bärenschenke“ ist mit dem Taubenschlag ein neuer Hingucker entstanden.
Gegenüber der „Bärenschenke“ ist mit dem Taubenschlag ein neuer Hingucker entstanden. Bild: Torsten Piontkowski
Taro und seine Gefährtin Akira geben sich an diesem Tage kamerascheu.
Taro und seine Gefährtin Akira geben sich an diesem Tage kamerascheu. Bild: Torsten Piontkowski
Namens der Sparkasse überreicht Grit Joseph den Scheck an Bürgermeister Rainer Pampel, Fördervereinsvorstand Mario Müller und Tierparkchef Ulrich Graßl (v. l.).
Namens der Sparkasse überreicht Grit Joseph den Scheck an Bürgermeister Rainer Pampel, Fördervereinsvorstand Mario Müller und Tierparkchef Ulrich Graßl (v. l.). Bild: Torsten Piontkowski
Zwickau
Neues Zuhause für Brieftauben im Tierpark Hirschfeld
Von Torsten Piontkowski
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ihr neues Domizil haben sie vor wenigen Tagen auf dem Gelände der Esel und Shetlandponys in Besitz genommen. Doch weshalb macht der Taubenschlag seiner sprichwörtlichen Bedeutung keine Ehre?

4000 Euro ist ihre neue Immobilie wert. Ein Eigenanteil der Bewohner war nicht erforderlich, denn die Sparkasse Zwickau stellte den gesamten Betrag zur Verfügung. Die Rede ist vom Taubenschlag im Tierpark Hirschfeld, der am Freitag offiziell übergeben wurde. Allerdings in Abwesenheit der Tiere, die doch eigentlich immer hier rumstehen würden,...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
25.07.2025
4 min.
Schmerzmittel im Futter halfen nicht mehr: Beide Wölfe im Tierpark Hirschfeld eingeschläfert
Joe und Freya sind eingeschläfert worden.
Ein Aushang am Gehege begründet die Leere: Die beiden 17-jährigen Wölfe Freya sind aufgrund von Altersbeschwerden eingeschläfert worden. Das Landesamt will die zwei Tiere nun ausstopfen lassen.
Uta Pasler
02.12.2025
2 min.
Industriepräsident sieht Standort "im freien Fall"
Auch die Stahlindustrie leidet.
In der deutschen Industrie droht das vierte Jahr in Folge ein Rückgang der Produktion. Der Industriepräsident schlägt Alarm.
02.12.2025
2 min.
Nachbesetzung von Richterposten dauert fast zehn Monate
Am Landgericht Leipzig sind drei Richterstellen nicht besetzt. (Archivbild)
Wenn eine Richterstelle an Sachsens Land- und Amtsgerichten frei wird, bleibt sie oft monatelang unbesetzt. Aktuell müssen 14 Stellen nachbesetzt werden.
30.11.2025
1 min.
Stadt Geringswalde erbt Meißener Porzellan
Teil des Porzellans aus der Manufaktur Meißen, die der Stadt Geringswalde vererbt wurde.
Die Kommune ist testamentarisch als Alleinerbin eines Vermögens eingesetzt worden. Die Stadträte entscheiden nun, wie damit umgegangen werden soll.
Marion Gründler
01.12.2025
4 min.
VW Sachsen: Gericht erlässt Strafbefehl gegen Ex-Betriebsratschef Uwe Kunstmann
Der frühere Betriebsratschef von VW Sachsen, Uwe Kunstmann. Ende September hatte er den Vorsitz abgegeben.
Nach seiner skandalösen Unfallfahrt muss der frühere Betriebsratsvorsitzende nun eine Geldstrafe zahlen. Für ihn hätte es schlimmer kommen können: Einem Eintrag ins Führungszeugnis entgeht er knapp.
Jan-Dirk Franke
14.10.2025
3 min.
Im Hirschfelder Tierpark sind die neuen Wölfe da: Doch wie sollen sie heißen?
Fotogen scheint der Zweijährige zu sein. Er schaut schon in die Kamera.
Ein neugieriger Kurz-Schwanz und seine Schwester sind am Freitag angereist. Seit Montag sieht man sie auch im Außengehege.
Uta Pasler
Mehr Artikel