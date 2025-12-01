Neues Zuhause für Brieftauben im Tierpark Hirschfeld

Ihr neues Domizil haben sie vor wenigen Tagen auf dem Gelände der Esel und Shetlandponys in Besitz genommen. Doch weshalb macht der Taubenschlag seiner sprichwörtlichen Bedeutung keine Ehre?

4000 Euro ist ihre neue Immobilie wert. Ein Eigenanteil der Bewohner war nicht erforderlich, denn die Sparkasse Zwickau stellte den gesamten Betrag zur Verfügung. Die Rede ist vom Taubenschlag im Tierpark Hirschfeld, der am Freitag offiziell übergeben wurde. Allerdings in Abwesenheit der Tiere, die doch eigentlich immer hier rumstehen würden,...