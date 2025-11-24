„Nicht umsetzbar und somit unrealistisch“: Wie es nach unterschiedlichen Sparvorgaben aus Plauen und Zwickau für das Theater weitergeht

Die Stadträte von Plauen und Zwickau haben abweichende Beschlüsse gefasst, wie das gemeinsame Theater Geld sparen soll. Welcher soll denn jetzt gelten?

Der Vorsitzende des Aufsichtsrats des Theaters Plauen-Zwickau, Jens Heinzig, hat die vom Plauener Stadtrat beschlossene Sparvorgabe als „nicht umsetzbar und somit unrealistisch“ kritisiert. Er bleibe bei seiner Meinung, dass die Stadträte sich gar nicht mit dem Thema hätten befassen sollen, da konkrete Sparziele eine Sache des Aufsichtsrates...