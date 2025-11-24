Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • „Nicht umsetzbar und somit unrealistisch“: Wie es nach unterschiedlichen Sparvorgaben aus Plauen und Zwickau für das Theater weitergeht

Das Ensemble des Theaters Plauen-Zwickau verfolgt die Zwickauer Stadtratssitzung: Welche Sparvariante gilt denn nun?
Das Ensemble des Theaters Plauen-Zwickau verfolgt die Zwickauer Stadtratssitzung: Welche Sparvariante gilt denn nun? Bild: Ralf Wendland
Theater-Aufsichtsratschef Jens Heinzig kritisiert, dass die Stadträte überhaupt damit befasst wurden.
Theater-Aufsichtsratschef Jens Heinzig kritisiert, dass die Stadträte überhaupt damit befasst wurden. Bild: Ralf Wendland
Generalintendant Dirk Löschner über das Strukturkonzept: „Man hätte uns ja fragen können.“
Generalintendant Dirk Löschner über das Strukturkonzept: „Man hätte uns ja fragen können.“ Bild: Ralf Wendland
Zwickau
„Nicht umsetzbar und somit unrealistisch“: Wie es nach unterschiedlichen Sparvorgaben aus Plauen und Zwickau für das Theater weitergeht
Von Michael Stellner
Die Stadträte von Plauen und Zwickau haben abweichende Beschlüsse gefasst, wie das gemeinsame Theater Geld sparen soll. Welcher soll denn jetzt gelten?

Der Vorsitzende des Aufsichtsrats des Theaters Plauen-Zwickau, Jens Heinzig, hat die vom Plauener Stadtrat beschlossene Sparvorgabe als „nicht umsetzbar und somit unrealistisch“ kritisiert. Er bleibe bei seiner Meinung, dass die Stadträte sich gar nicht mit dem Thema hätten befassen sollen, da konkrete Sparziele eine Sache des Aufsichtsrates...
