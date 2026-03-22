Zwickau
Patrick Stanik war 35, als bei ihm Krebs festgestellt wurde. Ärzte hatten ihn aufgegeben. Damit wollte er sich nicht abfinden. Vor wenigen Monaten ist er Vater geworden. Und möchte nun anderen Krebspatienten in der Region Zwickau helfen.
Wenn Anton oder Helena (vier Monate alt) nachts aufwachen und ihren Vater anlächeln, dann denkt Patrik Stanick (40) aus Zwickau: „Ich habe es trotz Krebs weit gebracht.“ Vor fünf Jahren konnte er sich nicht vorstellen, Vater zu werden. Damals stellte die Schockdiagnose Krebs sein Leben völlig auf den Kopf. Seitdem hat er eine Odyssee aus...
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Erschienen am: 22.03.2026 | 19:30 Uhr© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG