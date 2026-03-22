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Ob Chemo-Therapie oder nächtliches Windelnwechseln: Patrick Stanik (mit Tochter Helena) und seine Frau Luisa halten zusammen.
Ob Chemo-Therapie oder nächtliches Windelnwechseln: Patrick Stanik (mit Tochter Helena) und seine Frau Luisa halten zusammen. Foto: Ralph Köhler
Die medizinischen Unterlagen füllen inzwischen ganze Ordner. Staniks Frau spricht von bürokratischem Wirrwarr, das auf Krebspatienten und ihre Angehörigen zukommt.
Die medizinischen Unterlagen füllen inzwischen ganze Ordner. Staniks Frau spricht von bürokratischem Wirrwarr, das auf Krebspatienten und ihre Angehörigen zukommt. Foto: Ralph Köhler
Bei der Sächsischen Krebsgesellschaft in Zwickau fanden Stanik und seine Frau Hilfe.
Bei der Sächsischen Krebsgesellschaft in Zwickau fanden Stanik und seine Frau Hilfe. Foto: Ralph Köhler
Ob Chemo-Therapie oder nächtliches Windelnwechseln: Patrick Stanik (mit Tochter Helena) und seine Frau Luisa halten zusammen.
Ob Chemo-Therapie oder nächtliches Windelnwechseln: Patrick Stanik (mit Tochter Helena) und seine Frau Luisa halten zusammen. Foto: Ralph Köhler
Die medizinischen Unterlagen füllen inzwischen ganze Ordner. Staniks Frau spricht von bürokratischem Wirrwarr, das auf Krebspatienten und ihre Angehörigen zukommt.
Die medizinischen Unterlagen füllen inzwischen ganze Ordner. Staniks Frau spricht von bürokratischem Wirrwarr, das auf Krebspatienten und ihre Angehörigen zukommt. Foto: Ralph Köhler
Bei der Sächsischen Krebsgesellschaft in Zwickau fanden Stanik und seine Frau Hilfe.
Bei der Sächsischen Krebsgesellschaft in Zwickau fanden Stanik und seine Frau Hilfe. Foto: Ralph Köhler
Zwickau
Nichts mehr wie zuvor: Wie ein junger Familienvater aus Zwickau gegen Krebs kämpft
Redakteur
Von Elsa Middeke
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Patrick Stanik war 35, als bei ihm Krebs festgestellt wurde. Ärzte hatten ihn aufgegeben. Damit wollte er sich nicht abfinden. Vor wenigen Monaten ist er Vater geworden. Und möchte nun anderen Krebspatienten in der Region Zwickau helfen.

Wenn Anton oder Helena (vier Monate alt) nachts aufwachen und ihren Vater anlächeln, dann denkt Patrik Stanick (40) aus Zwickau: „Ich habe es trotz Krebs weit gebracht.“ Vor fünf Jahren konnte er sich nicht vorstellen, Vater zu werden. Damals stellte die Schockdiagnose Krebs sein Leben völlig auf den Kopf. Seitdem hat er eine Odyssee aus...
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Erschienen am: 22.03.2026 | 19:30 Uhr
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
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