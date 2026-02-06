Niclas Fichtner erreicht herausragende Punktzahl beim Schülerquiz in Zwickau

Zwickau
Die Pestalozzi-Oberschule in Zwickau stellt den Sieger des Schülerquiz im Wirtschaftswissen. Niclas Fichtner hat gewonnen und plant, sein Preisgeld zu investieren.
Niclas Fichtner, Neuntklässler der Pestalozzi-Oberschule in Zwickau, hat das Schülerquiz „Wirtschaftswissen im Wettbewerb“ gewonnen. Er erreichte beim Kreisausscheid der Wirtschaftsjunioren Zwickau 27 von 30 möglichen Punkten und setzte sich gegen 687 Jugendliche aus 34 Klassen und 13 Schulen durch. Katy Kunert, Projekt-Verantwortliche der...
