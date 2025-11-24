Niedercrinitz: Unbekannte stehlen Diesel aus Zugmaschine

Zwickau
Dieseldiebstahl an der A 72: Ein Sattelzug wurde in der Nacht zum Sonntag zum Ziel. Der Kraftstoff hat einen mittleren dreistelligen Euro-Wert. Details zum Tathergang sind noch offen.
In der Nacht vom Samstag zum Sonntag haben Unbekannte auf einem Parkplatz an der A 72 mehrere Liter Dieselkraftstoff – die genaue Menge ist noch unklar – gestohlen. Das hat sich nach Angaben eines Sprechers der Polizei zugetragen: Auf dem Autobahnparkplatz Niedercrinitz der Richtungsfahrbahn Leipzig stahlen Unbekannte Dieselkraftstoff aus der...
