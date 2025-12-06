Nikolaus seilt sich aus Höhe ab: Überraschung bringt in Zwickau Kinderaugen zum Leuchten

Etwa 50 junge Patienten des Zwickauer Heinrich-Braun-Klinikums machten große Augen: Am Samstagvormittag klopfte auf einmal der Nikolaus. Und zwar an die Fensterscheibe. Was hinter der Aktion steckt.

Von hoch vom Flachdach kam er her: Am Samstagvormittag hat sich in gut 15 Metern Höhe ein Nikolaus am Kinderzentrum des Zwickauer Heinrich-Braun-Klinikums (HBK) abgeseilt. Rund 50 jungen Patienten brachte er zum Nikolaustag kleine Geschenke. Die gelungene Aktion hat jedoch auch einen ernsten Hintergrund.