Regionale Nachrichten und News
  • Nikolaus-Überraschung aus luftiger Höhe bringt in Zwickau Kinderaugen zum Leuchten

Ein als Nikolaus kostümierter Höhenretter der Berufsfeuerwehr Zwickau hat am Samstag Kinder und Jugendliche im Heinrich-Braun-Klinikum überrascht.
Ein als Nikolaus kostümierter Höhenretter der Berufsfeuerwehr Zwickau hat am Samstag Kinder und Jugendliche im Heinrich-Braun-Klinikum überrascht. Bild: Ralph Köhler
Ein als Nikolaus kostümierter Höhenretter der Berufsfeuerwehr Zwickau hat am Samstag Kinder und Jugendliche im Heinrich-Braun-Klinikum überrascht.
Ein als Nikolaus kostümierter Höhenretter der Berufsfeuerwehr Zwickau hat am Samstag Kinder und Jugendliche im Heinrich-Braun-Klinikum überrascht. Bild: Ralph Köhler
Zwickau
Nikolaus-Überraschung aus luftiger Höhe bringt in Zwickau Kinderaugen zum Leuchten
Von Ralph Köhler
Etwa 50 junge Patienten des Zwickauer Heinrich-Braun-Klinikums machten große Augen: Am Samstagvormittag klopfte auf einmal der Nikolaus. Und zwar an die Fensterscheibe. Was hinter der Aktion steckt.

Von hoch vom Flachdach kam er her: Am Samstagvormittag hat sich in gut 15 Metern Höhe ein Nikolaus am Kinderzentrum des Zwickauer Heinrich-Braun-Klinikums (HBK) abgeseilt. Rund 50 jungen Patienten brachte er zum Nikolaustag kleine Geschenke. Die gelungene Aktion hat jedoch auch einen ernsten Hintergrund.
