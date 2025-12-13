MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Nino de Angelo versetzt Publikum in der Sparkassen-Arena in Zwickau in Ekstase

Nino de Angelo lieferte in der Sparkassen-Arena eine glanzvolle Show ab.
Nino de Angelo lieferte in der Sparkassen-Arena eine glanzvolle Show ab. Bild: Ralf Wendland
Anett Graubner aus Einsiedel und Enkelin Joleen Graubner aus Erfenschlag zeigten sich vom Programm begeistert.
Anett Graubner aus Einsiedel und Enkelin Joleen Graubner aus Erfenschlag zeigten sich vom Programm begeistert. Bild: Ralf Wendland
Andrea Schalling, Jenny Frohreich und Barbara Frohreich (v.l.) kannten die meisten Texte auswendig.
Andrea Schalling, Jenny Frohreich und Barbara Frohreich (v.l.) kannten die meisten Texte auswendig. Bild: Torsten Piontkowski
Nino de Angelo lieferte in der Sparkassen-Arena eine glanzvolle Show ab.
Nino de Angelo lieferte in der Sparkassen-Arena eine glanzvolle Show ab. Bild: Ralf Wendland
Anett Graubner aus Einsiedel und Enkelin Joleen Graubner aus Erfenschlag zeigten sich vom Programm begeistert.
Anett Graubner aus Einsiedel und Enkelin Joleen Graubner aus Erfenschlag zeigten sich vom Programm begeistert. Bild: Ralf Wendland
Andrea Schalling, Jenny Frohreich und Barbara Frohreich (v.l.) kannten die meisten Texte auswendig.
Andrea Schalling, Jenny Frohreich und Barbara Frohreich (v.l.) kannten die meisten Texte auswendig. Bild: Torsten Piontkowski
Zwickau
Nino de Angelo versetzt Publikum in der Sparkassen-Arena in Zwickau in Ekstase
Von Torsten Piontkowski
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Leben des Künstlers gleicht einer Achterbahnfahrt. Darüber singt er, dafür lieben ihn seine Fans. Doch was hat dieser sympathische Mann, was andere nicht haben?

„I‘m not perfect, I‘m original“. Kürzer als mit diesem Slogan auf seinem schwarzen T-Shirt lässt sich das Leben von Nino de Angelo kaum beschreiben. Seine Fans kennen es, als wäre es ihr eigenes. Mehrere gescheiterte Ehen, Drogenprobleme, Spielsucht, Insolvenzen und andere Dinge, deretwegen er vor Gericht stand – normalerweise Gründe...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
15.12.2025
4 min.
Händler auf dem Plauener Weihnachtsmarkt können ihre Buden abends länger öffnen: Wie wird das angenommen?
Eric Nüßners Familie hat dieses Jahr den Traditionsimbiss von Uwe Zeithammel neben der Pyramide übernommen. Zum Team gehören auch Jenny Lorenz (links) und Celine Bülow.
Der Plauener Weihnachtsmarkt hat täglich von 11 bis 20 Uhr geöffnet. Wer möchte, darf seine Bude abends auch länger in Betrieb lassen. Doch wie läuft’s damit? Die „Freie Presse“ hat sich bei einigen Händlern umgehört.
Sabine Schott
11.12.2025
4 min.
Was machen wir am Wochenende? Ausgehtipps für Westsachsen
Stefanie Hertel, Lenny Lanner und Johanne Mross (v.l.) bringen mit „Family Christmas“ weihnachtliche Stimmung ins Theater Crimmitschau.
Mehr als Glühwein-Stimmung und Tannenduft: In Westsachsen ist am Wochenende eine Menge los. „Freie Presse“ hat ein Dutzend Empfehlungen ausgewählt.
Thomas Croy
15.12.2025
4 min.
Erzgebirge: Friseurmeisterin schließt Salon in Annaberger Innenstadt nach Jahrzehnten
Carmen Götz wird „Carmens Haarstudio“ in Annaberg zum Jahresende schließen.
Am 31. Dezember wird „Carmens Haarstudio“ in der Annaberger Fußgängerzone zum letzten Mal öffnen. Inhaberin Carmen Götz geht in den Ruhestand. Was sich im Zentrum der Kreisstadt noch ändert.
Annett Honscha
08:36 Uhr
3 min.
Hofer Ermittlern gelingt Schlag gegen Schockanrufer-Bande: Ex-Polizist handelt auf eigene Faust
Eine Frau nimmt ein Telefonat entgegen: Mit sogenannten Schockanrufen bringen Betrüger arglose Menschen immer wieder um ihr Geld.
Die Serie von Fällen, bei denen Kriminelle via Telefon versuchen, Menschen um ihr Geld zu bringen, reißt im Vogtland nicht ab. In Oberfranken kann die Polizei nun einen Fahndungserfolg vermelden.
Swen Uhlig
08:19 Uhr
5 min.
Brückentage: So holen Sachsen 2026 am meisten Urlaub für sich heraus
Wer im kommenden Jahr ein paar Brückentage clever einsetzt, kann deutlich länger Urlaub machen. In Sachsen lohnt sich dabei auch ein Blick auf die Woche rund um den Buß und Bettag.
2026 fallen viele Feiertage nicht besonders günstig für Arbeitnehmer. Sachsen, die die Brückentage im kommenden Jahr clever für sich nutzen, können aber ihren Urlaub leicht fast verdoppeln. Die „Freie Presse“ zeigt, wie das geht.
Jürgen Becker
04.12.2025
4 min.
Comedian Torsten Sträter schiebt in Zwickau Überstunden
Torsten Sträter bot in der Sparkassen-Arena ein dreistündiges Programm.
Für den neuen Programmtitel ist seine Mutter verantwortlich. „Mach mal das große Licht an“, war daheim bei den Sträters ein geflügeltes Wort. Doch erhellte er auch die Köpfe seines Publikums?
Torsten Piontkowski
Mehr Artikel