Nino de Angelo versetzt Publikum in der Sparkassen-Arena in Zwickau in Ekstase

Das Leben des Künstlers gleicht einer Achterbahnfahrt. Darüber singt er, dafür lieben ihn seine Fans. Doch was hat dieser sympathische Mann, was andere nicht haben?

„I'm not perfect, I'm original". Kürzer als mit diesem Slogan auf seinem schwarzen T-Shirt lässt sich das Leben von Nino de Angelo kaum beschreiben. Seine Fans kennen es, als wäre es ihr eigenes. Mehrere gescheiterte Ehen, Drogenprobleme, Spielsucht, Insolvenzen und andere Dinge, deretwegen er vor Gericht stand – normalerweise Gründe...