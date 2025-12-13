MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Nino de Angelo versetzt Publikum in der Sparkassen-Arena in Zwickau in Extase

Nino de Angelo lieferte in der Sparkassen-Arena eine glanzvolle Show ab.
Nino de Angelo lieferte in der Sparkassen-Arena eine glanzvolle Show ab. Bild: Ralf Wendland
Anett Graubner aus Einsiedel und Enkelin Joleen Graubner aus Erfenschlag zeigten sich vom Programm begeistert.
Anett Graubner aus Einsiedel und Enkelin Joleen Graubner aus Erfenschlag zeigten sich vom Programm begeistert. Bild: Ralf Wendland
Andrea Schalling, Jenny Frohreich und Barbara Frohreich (v.l.) kannten die meisten Texte auswendig.
Andrea Schalling, Jenny Frohreich und Barbara Frohreich (v.l.) kannten die meisten Texte auswendig. Bild: Torsten Piontkowski
Nino de Angelo lieferte in der Sparkassen-Arena eine glanzvolle Show ab.
Nino de Angelo lieferte in der Sparkassen-Arena eine glanzvolle Show ab. Bild: Ralf Wendland
Anett Graubner aus Einsiedel und Enkelin Joleen Graubner aus Erfenschlag zeigten sich vom Programm begeistert.
Anett Graubner aus Einsiedel und Enkelin Joleen Graubner aus Erfenschlag zeigten sich vom Programm begeistert. Bild: Ralf Wendland
Andrea Schalling, Jenny Frohreich und Barbara Frohreich (v.l.) kannten die meisten Texte auswendig.
Andrea Schalling, Jenny Frohreich und Barbara Frohreich (v.l.) kannten die meisten Texte auswendig. Bild: Torsten Piontkowski
Zwickau
Nino de Angelo versetzt Publikum in der Sparkassen-Arena in Zwickau in Extase
Von Torsten Piontkowski
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Leben des Künstlers gleicht einer Achterbahnfahrt. Darüber singt er, dafür lieben ihn seine Fans. Doch was hat dieser sympathische Mann, was andere nicht haben?

„I‘m not perfect, I‘m original“. Kürzer als mit diesem Slogan auf seinem schwarzen T-Shirt lässt sich das Leben von Nino de Angelo kaum beschreiben. Seine Fans kennen es, als wäre es ihr eigenes. Mehrere gescheiterte Ehen, Drogenprobleme, Spielsucht, Insolvenzen und andere Dinge, deretwegen er vor Gericht stand – normalerweise Gründe...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
14.12.2025
5 min.
Finale von "The Masked Singer": Eine Kuh gewinnt die TV-Show
Sie hat gewonnen: Die maskierte Sängerin "Muuhnika" (Mitte).
Die "Muuhnika" hat in der TV-Show "The Masked Singer" die meisten Stimmen erhalten – und ließ damit einen Affen, ein Ei und eine Nudel hinter sich. Doch welcher Star steckte in dem Kuh-Kostüm?
Simone Andrea Mayer, dpa
20:00 Uhr
4 min.
Was machen wir am Wochenende? Ausgehtipps für Westsachsen
Stefanie Hertel, Lenny Lanner und Johanne Mross (v.l.) bringen mit „Family Christmas“ weihnachtliche Stimmung ins Theater Crimmitschau.
Mehr als Glühwein-Stimmung und Tannenduft: In Westsachsen ist am Wochenende eine Menge los. „Freie Presse“ hat ein Dutzend Empfehlungen ausgewählt.
Thomas Croy
14.12.2025
3 min.
Anschlagsziel Weihnachtsmarkt? Terrorermittlungen in Bayern
Die fünf Verdächtigen wurden bereits am Freitag festgenommen. (Symbolbild)
In Niederbayern wurden fünf Männer festgenommen, weil sie einen Anschlag auf einen Weihnachtsmarkt im Raum Dingolfing geplant haben sollen. Die Tat sollte offenbar mit einem Fahrzeug verübt werden.
12.12.2025
3 min.
Paul Potts singt in Zwickau vor halbleerem Saal
Paul Potts bot in Zwickau einen Mix aus klassischer und moderner Musik.
Auf seiner Wintertournee hat der britische Tenor ein Konzert in der „Neuen Welt“ gegeben. Die Resonanz blieb überschaubar, doch die anwesenden Zuhörer waren begeistert.
Ralf Wendland
04.12.2025
4 min.
Comedian Torsten Sträter schiebt in Zwickau Überstunden
Torsten Sträter bot in der Sparkassen-Arena ein dreistündiges Programm.
Für den neuen Programmtitel ist seine Mutter verantwortlich. „Mach mal das große Licht an“, war daheim bei den Sträters ein geflügeltes Wort. Doch erhellte er auch die Köpfe seines Publikums?
Torsten Piontkowski
13.12.2025
6 min.
Lithium-Abbau: Schon 2026 könnten Arbeiten für größtes Bergwerk im sächsischen Erzgebirge beginnen
BMWE-Staatssekretär Stefan Rouenhoff (l.) und Zinnwald-Lithium-Chef Marko Uhlig im Bohrkern-Lager des Bergbauunternehmens. Rechts der Förderturm des früheren Arno-Lippmann-Schachts in Altenberg.
Ein Staatssekretär des Bundeswirtschaftsministeriums besucht die Zinnwald Lithium GmbH - und diskutiert vor der Tür mit aufgebrachten Bergbaugegnern.
Oliver Hach
Mehr Artikel