  Zwickau
  • Zwickau
  No Angels kehren nach Zwickau zurück: Open-Air-Konzert im Juli 2026 auf der Freilichtbühne

Die No Angels kommen am 4. Juli 2026 für ein Konzert auf die Freilichtbühne nach Zwickau.
Die No Angels kommen am 4. Juli 2026 für ein Konzert auf die Freilichtbühne nach Zwickau. Bild: Ben Wolf
Zwickau
No Angels kehren nach Zwickau zurück: Open-Air-Konzert im Juli 2026 auf der Freilichtbühne
Von Thomas Croy
Wiedersehen mit dem Pop-Quartett nach 25 Jahren: Die No Angels machen im Rahmen ihrer „TwentyFive Live 2026“-Tour in Zwickau Station.

Vor 25 Jahren standen sie erstmals auf der Zwickauer Bühne: Am 9. November 2001 begeisterten die No Angels in der damaligen Stadthalle 5500 Fans mit Hits wie „Daylight In Your Eyes“. Jetzt kehren die vier Sängerinnen zurück – dieses Mal Open Air auf der Freilichtbühne am 4. Juli 2026. Das gaben die Veranstalter Kultour Z und Laser Event...
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
