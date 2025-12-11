No Angels kehren nach Zwickau zurück: Open-Air-Konzert im Juli 2026 auf der Freilichtbühne

Wiedersehen mit dem Pop-Quartett nach 25 Jahren: Die No Angels machen im Rahmen ihrer „TwentyFive Live 2026“-Tour in Zwickau Station.

Vor 25 Jahren standen sie erstmals auf der Zwickauer Bühne: Am 9. November 2001 begeisterten die No Angels in der damaligen Stadthalle 5500 Fans mit Hits wie „Daylight In Your Eyes“. Jetzt kehren die vier Sängerinnen zurück – dieses Mal Open Air auf der Freilichtbühne am 4. Juli 2026. Das gaben die Veranstalter Kultour Z und Laser Event...