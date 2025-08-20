Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Die Bauarbeiten auf der Kreisstraße bei Marienau wurden verschoben.
Bild: Symbolbild Studio v-zwoelf
Die Bauarbeiten auf der Kreisstraße bei Marienau wurden verschoben.
Die Bauarbeiten auf der Kreisstraße bei Marienau wurden verschoben. Bild: Symbolbild Studio v-zwoelf
Zwickau
Noch keine Vollsperrung zwischen Marienau und Heinrichsort
Von Uta Pasler
Grund sind Verzögerungen beim Bau der Ortsdurchfahrt in Mülsen.

Die Fahrbahninstandsetzung zwischen dem Lichtensteiner Ortsteil Heinrichsort und dem Mülsener Ortsteil Marienau beginnt später. Grund dafür ist eine Verzögerung der Baumaßnahme auf der Neuschönburger Straße um einige Wochen. Zur Aufrechterhaltung des Busverkehrs und zur Gewährleistung kurzer Rettungswege sei eine zeitgleiche Sperrung...
