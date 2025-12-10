MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • „Nochmal die Zwickauer Bergparade erleben“: Für Heinz Kraft erfüllt sich ein Herzenswunsch

Heinz Kraft mit seinem Bergmannshut, den er nach Zwickau mitgebracht hat. Zur Bergparade, bei der er am Sonnabend als Zuschauer dabei sein will, will er ihn tragen.
Heinz Kraft mit seinem Bergmannshut, den er nach Zwickau mitgebracht hat. Zur Bergparade, bei der er am Sonnabend als Zuschauer dabei sein will, will er ihn tragen. Bild: Holger Weiß
Heinz Kraft (Mitte) bei der Barbarafeier des Steinkohlenbergbauvereins Zwickau zusammen mit Karl-Heinz Baraniak (links) und dem Vereinsvorsitzenden Frieder Heinz (rechts).
Heinz Kraft (Mitte) bei der Barbarafeier des Steinkohlenbergbauvereins Zwickau zusammen mit Karl-Heinz Baraniak (links) und dem Vereinsvorsitzenden Frieder Heinz (rechts). Bild: Ralph Köhler
Heinz Kraft beim Fitnesstraining. Das Fahrrad-Ergometer hat ihm sein Bruder ins Seniorenheim am Moritzbach gebracht.
Heinz Kraft beim Fitnesstraining. Das Fahrrad-Ergometer hat ihm sein Bruder ins Seniorenheim am Moritzbach gebracht. Bild: Holger Weiß
Heinz Kraft mit seinem Bergmannshut, den er nach Zwickau mitgebracht hat. Zur Bergparade, bei der er am Sonnabend als Zuschauer dabei sein will, will er ihn tragen.
Heinz Kraft mit seinem Bergmannshut, den er nach Zwickau mitgebracht hat. Zur Bergparade, bei der er am Sonnabend als Zuschauer dabei sein will, will er ihn tragen. Bild: Holger Weiß
Heinz Kraft (Mitte) bei der Barbarafeier des Steinkohlenbergbauvereins Zwickau zusammen mit Karl-Heinz Baraniak (links) und dem Vereinsvorsitzenden Frieder Heinz (rechts).
Heinz Kraft (Mitte) bei der Barbarafeier des Steinkohlenbergbauvereins Zwickau zusammen mit Karl-Heinz Baraniak (links) und dem Vereinsvorsitzenden Frieder Heinz (rechts). Bild: Ralph Köhler
Heinz Kraft beim Fitnesstraining. Das Fahrrad-Ergometer hat ihm sein Bruder ins Seniorenheim am Moritzbach gebracht.
Heinz Kraft beim Fitnesstraining. Das Fahrrad-Ergometer hat ihm sein Bruder ins Seniorenheim am Moritzbach gebracht. Bild: Holger Weiß
Zwickau
„Nochmal die Zwickauer Bergparade erleben“: Für Heinz Kraft erfüllt sich ein Herzenswunsch
Redakteur
Von Holger Weiß
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bergmann, junger Kokereidirektor, ältestes Mitglied im Steinkohlenbergbauverein Zwickau: Was einen Wahl-Bayern mit 95 Jahren zurück in seine alte Heimat geführt hat.

Neben dem geschnitzten Lichterbergmann auf dem Tisch seines Zimmers im Seniorenheim liegt griffbereit die Grußkarte vom Steinkohlenbergbauverein Zwickau zum 95. Geburtstag. „Ich bin das älteste Mitglied im Verein“, sagt Heinz Kraft. Seine Stimme klingt schwach, aber der Stolz, der in seiner Aussage liegt, ist nicht zu überhören. Im April...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18:00 Uhr
3 min.
Hotel Merkur in Zwickau schließt nach 113 Jahren: Besteht Aussicht auf einen Neustart an der Bahnhofstraße?
Reisende stehen am Hotel Merkur an der Bahnhofstraße derzeit vor verschlossenen Türen.
Die Schließung zum 1. Dezember markiert das Ende einer langen Tradition: Die langjährigen Hoteliers gehen in den Ruhestand.
Holger Weiß
18:30 Uhr
2 min.
Neues Leben für altes Umspannwerk in Zwickau: Das sind die Pläne der Sparkasse
Dirk Ebersbach von der Sparkasse (v. l.), Architekt Michael Uhlig und Projektsteurer Ulrich Hostmann im alten Umspannwerk.
Transformation in Zwickau: Im Hof der Sparkasse Zwickau entsteht ein modernes Veranstaltungszentrum. Wie die Architekten den Charakter des Gebäudes bewahren wollen.
Holger Weiß
09:51 Uhr
1 min.
Bilder des Tages vom 11.12.2025
 7 Bilder
Ein Weihnachtsmann in einem fliegenden Schlitten ist in Montreux über den Weihnachtsständen vom Weihnachtsmarkt unterwegs.
09.12.2025
3 min.
Rund 165.000 Euro offene Rechnungen: Zahnärztin aus dem Vogtland wegen Betruges und Insolvenzverschleppung verurteilt
Laut dem Gericht wurde der Insolvenzantrag viel zu spät gestellt.
Monatelang waren Dentallabore nicht bezahlt worden. Als die Zahnärztin die Insolvenz ihrer Firma anmeldete, war es zu spät. Jetzt musste sie sich vor dem Chemnitzer Amtsgericht erklären.
Thomas Mehlhorn
09:47 Uhr
2 min.
Kia schickt den Stonic gegen T-Roc & Co. ins Rennen
Kia erweitert sein SUV-Angebot und bringt mit dem neuen Kia Stonic einen kantigen Begleiter für Familie und Freizeit auf den Markt.
Bislang gab es ihn nur in großen Exportmärkten wie den USA oder Indien. Doch wenn Kia 2026 die zweite Stonic-Generation bringt, kommt der auch zu uns und zielt auf Autos wie VW T-Roc oder Ford Puma.
10.12.2025
3 min.
Stefanie Hertels „Family Christmas“ in Freiberg: So feiert die Sängerin Weihnachten
Stefanie Hertel lädt mit ihrer Familie, Mann und Tochter, in die Nikolaikirche in Freiberg ein.
Kurz vor Weihnachten kommt Sängerin Stefanie Hertel in die Nikolaikirche Freiberg. Gemeinsam mit ihrem Mann und ihrer Tochter lädt zum besinnlichen Abend ein mit Musik und Geschichten.
Mathias Herrmann
Mehr Artikel