  • Nostalgie statt Leere: Verlassenes Kaufhaus in Zwickauer Innenstadt wird zur Ausstellungsfläche für Trabis

Zwickau
Nostalgie statt Leere: Verlassenes Kaufhaus in Zwickauer Innenstadt wird zur Ausstellungsfläche für Trabis
Von Frank Dörfelt
Der Verein Intertrab zeigt ab Ende März eine Trabi-Ausstellung in den Schaufenstern des Kaufhauses Joh in der Marienstraße. Leere Schaufenster sollen künftig häufiger in dieser Form genutzt werden.

Der Trabant kehrt in die Zwickauer Innenstadt zurück und löst dabei gleich zwei Probleme. Der Verein Intertrab, der seit der Schließung seiner Ausstellung in der Uhdestraße keine eigene Schaufläche mehr besitzt, will das Kultauto künftig in den Schaufenstern des ehemaligen Kaufhauses Joh präsentieren. Damit wird gleichzeitig das seit Jahren...
Erschienen am: 09.02.2026 | 17:00 Uhr
