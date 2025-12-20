MENÜ
Friedemann Schürer steuerte den Zug nach Zwickau.
Friedemann Schürer steuerte den Zug nach Zwickau.
Zwickau
Nostalgischer Sonderzug rollt durch Zwickauer Stadtzentrum
Von Frank Dörfelt
Ein 70 Jahre alter Schienenbus hielt in Zwickau und sorgte für staunende Gesichter. 100 Fahrgäste waren auf Weihnachtstour.

Ein ungewohnter Anblick überraschte am Samstagmittag Passanten an der Haltestelle Zentrum in Zwickau: Ein Sonderzug auf Weihnachtsfahrt machte Halt in der Robert-Schumann-Stadt. Es war eine Premiere, denn ein „Uerdinger Schienenbus“ hatte Zwickau noch nie erreicht. Die Deutsche Bundesbahn beschaffte die Baureihe 798 in den 1950er- und...
