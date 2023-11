„Nullerjahre - Jugend in blühenden Landschaften“: Hendrik Bolz liest in Zwickau aus seinem Debütroman

Drei Veranstaltungen in einem Paket: Eine Lesung, kombiniert mit einer Podiumsdiskussion und einer Ausstellung, ist im Rahmen der Novembertage am Sonnabend in Zwickau zu erleben.

Musikfans kennen ihn als Testo. Der Rapper bildet mit Moritz Wilken alias grim104 das Hip-Hop-Duo Zugezogen Maskulin. Unter seinem bürgerlichen Namen Hendrik Bolz verfasste der gebürtige Leipziger, der seine Jugend in Stralsund verbrachte und nach dem Abitur nach Berlin ging, den autobiografischen Debütroman „Nullerjahre“, der den... Musikfans kennen ihn als Testo. Der Rapper bildet mit Moritz Wilken alias grim104 das Hip-Hop-Duo Zugezogen Maskulin. Unter seinem bürgerlichen Namen Hendrik Bolz verfasste der gebürtige Leipziger, der seine Jugend in Stralsund verbrachte und nach dem Abitur nach Berlin ging, den autobiografischen Debütroman „Nullerjahre“, der den...