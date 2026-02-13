MENÜ
  • Zwickau
  • Zwickau
  Nun auch in der Gegenrichtung: Nur noch Tempo 80 auf der B 93 bei Zwickau erlaubt

Zwickau
Nun auch in der Gegenrichtung: Nur noch Tempo 80 auf der B 93 bei Zwickau erlaubt
Von Jim Kerzig
Seit dieser Woche gilt nach dem Ortsausgang Zwickau Richtung Norden nicht mehr Tempo 130. Warum wird die zulässige Höchstgeschwindigkeit erst jetzt gedrosselt?

Wer Zwickau über die B 93 schnell verlassen will, muss seit dieser Woche mehr Geduld mitbringen. Ein Verkehrsschild kurz nach dem Ortsausgang weist Autofahrer darauf hin, dass nur noch 80 Stundenkilometer schnell gefahren werden darf. Erst nach der Ausfahrt Crossen gilt wieder Tempo 130 als zulässige Höchstgeschwindigkeit. Stadteinwärts gibt...
